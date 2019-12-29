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بلدية وسط الدمام : تباشر أكثر من 2732 بلاغاً وتصدر 12.664 رخصة مهنية

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بلدية وسط الدمام : تباشر أكثر من 2732 بلاغاً وتصدر 12.664 رخصة مهنية

بلدية وسط الدمام : تباشر أكثر من 2732 بلاغاً وتصدر 12.664 رخصة مهنية
http://almnatiq.net/?p=815377
المناطق - الدمام

باشرت بلدية وسط الدمام 2273 بلاغاً لمخالفات تم استقبالها عبر منصة البلاغات التفاعلية 940 كما وأصدرت 12.664 رخصة مهنية عبر بوابة “بلدي ” خلال الربع الرابع من السنة الميلادية 2019.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله بن سند الشمري: بأن مجموع البلاغات التي تم مباشرتها 2273 بلاغاً ، حيث تم معالجة 1083 بلاغ يتعلق بالنظافة العامة وإزالة الأنقاض ومخالفات البناء، فيما بلغ عدد البلاغات الخاصة بالإصحاح البيئي والمنشآت الغذائية 1039 بلاغاً تم معالجتها، و592 بلاغاً عن الباعة الجائلين والمباني الآيلة للسقوط وملاحظات الحدائق العامة.

وعلى الصعيد الآخر أوضح الشمري بأن البلدية قامت بإصدار 12.664 رخصة مهنية عبر بوابة بلدي، حيث تنوعت الرخص الصادرة ما بين إصدار رخصة جديدة وتجديد وتغيير النشاط ونقل الملكية وتعديل بيانات الرخصة.

وأشار الشمري إلى أن بوابة بلدي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات البلدية وتخفيف عناء الجهد والوقت للمستفيدين، كما تعتبر من الأنظمة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الداعمة للخدمات البلدية، مؤكداً سعي البلدية لمواكبة الرقي بالخدمات البلدية وبمستوى عالٍ من الجودة، وذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال خطوات تطوير مستوى الخدمات و الارتقاء بها لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأكد الشمري حرص بلدية وسط الدمام على تحقيق المعيار الأعلى للصحة من خلال التشديد على إلتزام المنشآت التي تتبع لنطاقها الجغرافي بقواعد النظافة العامة عن طريق وضع آلية للرقابة عليها للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية عبر فريق من المراقبين، بالإضافة إلى ضرورة امتثالها وتعاونها لتصحيح أوضاعها من أجل سلامة وصحة المستفيدين، داعياً المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر منصة بلاغاتي -940- وعبر منصات الأمانة على شبكات التواصل الاجتماعي

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