احدث الأخبار

رئيس بلدية البدع يستقبل مدير فرع النقل ومدير قسم المرور
منطقة تبوك
 الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين أو المنشآت والمقدرات عمل إجرامي إرهابي معاقب عليه في الشريعة بأشد العقوبات
أبرز المواد
 أمانة المنطقة الشرقية تطور طريق الملك فهد
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل نورة المردسي لتكليفها بإدارة فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة
منطقة القصيم
 جامعة الامام تنظم “مؤتمر الاعلام الوطني” منتصف شعبان
منطقة الرياض
 أمانة القصيم تفتتح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 أمير الشرقية: “الأمن” ركيزة في الحفاظ على المكتسبات التنموية والحضارية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يدشن النسخة الرابعة من مهرجان “سفاري بقيق”
المنطقة الشرقية
 الأمير بدر بن سلطان يلتقي مديري القطاعات الحكومية والمجلسين المحليين لمحافظتي الطائف وميسان
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8411.94 نقطة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الصومالي في ضحايا التفجير الذي وقع في مقديشو
أبرز المواد
 رئاسة أمن الدولة : مقتل عنصرين مطلوبين أمنياً رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما بالدمام والقبض على عنصر ثالث
أبرز المواد
رئيس بلدية البدع يستقبل مدير فرع النقل ومدير قسم المرور

رئيس بلدية البدع يستقبل مدير فرع النقل ومدير قسم المرور

منطقة تبوك
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين أو المنشآت والمقدرات عمل إجرامي إرهابي معاقب عليه في الشريعة بأشد العقوبات

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين أو المنشآت والمقدرات عمل إجرامي إرهابي معاقب عليه في الشريعة بأشد العقوبات

أبرز المواد
أمانة المنطقة الشرقية تطور طريق الملك فهد

أمانة المنطقة الشرقية تطور طريق الملك فهد

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يستقبل نورة المردسي لتكليفها بإدارة فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل نورة المردسي لتكليفها بإدارة فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة

منطقة القصيم

الأمير بدر بن سلطان يلتقي مديري القطاعات الحكومية والمجلسين المحليين لمحافظتي الطائف وميسان

الأمير بدر بن سلطان يلتقي مديري القطاعات الحكومية والمجلسين المحليين لمحافظتي الطائف وميسان
http://almnatiq.net/?p=815417
المناطق - جدة
راس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مكتب سموه بالطائف، اجتماعاً حضره مدراء القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف.
وأكد الأمير بدر بن سلطان على أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.
واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للفترة المقبلة، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية والذين بدورهم نقلوا لسموه أبرز الأحتياجات التنموية.
كما ترأس سموه اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المجلس المحلي بمحافظة ميسان.

 

روابط ذات صلة

أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير جامعة الطائف المكلف

أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير جامعة الطائف المكلف
تخصيص 15 موقعاً بجدة لاستقبال فائض الكتب المدرسية والمخلفات الورقية لإعادة تدويرها

تخصيص 15 موقعاً بجدة لاستقبال فائض الكتب المدرسية والمخلفات الورقية لإعادة تدويرها
سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يقدم تعازيه لذوي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية

سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يقدم تعازيه لذوي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*