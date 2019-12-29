الأمير بدر بن سلطان يلتقي مديري القطاعات الحكومية والمجلسين المحليين لمحافظتي الطائف وميسان

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راس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مكتب سموه بالطائف، اجتماعاً حضره مدراء القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف.

وأكد الأمير بدر بن سلطان على أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للفترة المقبلة، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية والذين بدورهم نقلوا لسموه أبرز الأحتياجات التنموية.

كما ترأس سموه اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المجلس المحلي بمحافظة ميسان.