أمير الشرقية: “الأمن” ركيزة في الحفاظ على المكتسبات التنموية والحضارية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والوفد المرافق لمعاليه من قيادات الجامعة.

واطلع سموه على استراتيجية الجامعة الجديدة، منوهاً بما تحظى به الجامعة من لدن القيادة الرشيدة –أعزها الله- من دعمٍ واهتمام، باعتبارها قائدة العمل العلمي في تطوير الأجهزة الأمنية، مبيناً سموه أن تطوير العمل الأمني يجب أن ينطلق من مرتكزات رئيسية تقوم على الأسس العلمية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وإثراء المكتبة العربية في مجال العلوم الأمنية، سواءً بالترجمة أو البحث العلمي، وتمكين العاملين في المجال الأمني من تبادل المعرفة والخبرة، وتطوير القدرات، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر معالي مدير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الجامعة على ما تفضل به سموه من كلماتٍ وتوجيهات ضافية، مبيناً أن الجامعة تسعى وفق استراتيجيتها الجديدة لتبني ما يخدم الأمن العربي، مشيراً أن الجامعة بدأت نشاطها عام 1980م في إطار سعيها لتحقيق تكامل الجهود العربية الأمنية تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ منطلقة من منهج علمي جعلها في مصاف المؤسسات الأكاديمية والجامعات العريقة؛ إلى جانب تفردها بميدانها الأمني الذي تكرس فيه جهودها لتنعم المجتمعات العربية بالأمن، مثمناً ما تلقاه الجامعة من دعم منذ انطلاقها من دولة المقر المملكة.