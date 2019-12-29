أمانة القصيم تفتتح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز بمدينة بريدة

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http://almnatiq.net/?p=815432
المناطق - بريدة

شهد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي وبحضور مدير مرور منطقة القصيم العميد صالح العواجي افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز بمدينة بريدة صباح اليوم الأحد ، وإتاحة التقاطع للحركة المرورية، وذلك بعد أن أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال الجسر العلوية.
يأتي ذلك ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل أمانة منطقة القصيم على تنفيذها لمشروع طريق الملك عبدالله ، الذي يعد أحد أهم نواقل الحركة الرئيسية من شمال إلى جنوب مدينة بريدة.

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