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جامعة الامام تنظم “مؤتمر الاعلام الوطني” منتصف شعبان

جامعة الامام تنظم “مؤتمر الاعلام الوطني” منتصف شعبان

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أمانة القصيم تفتتح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز بمدينة بريدة

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أمير الشرقية يدشن النسخة الرابعة من مهرجان “سفاري بقيق”

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جامعة الامام تنظم “مؤتمر الاعلام الوطني” منتصف شعبان

جامعة الامام تنظم “مؤتمر الاعلام الوطني” منتصف شعبان
http://almnatiq.net/?p=815436
الرياض - فلاج الشعيفاني
تنظم كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية “مؤتمر الإعلام الوطني” خلال الفترة من 13 – 14 شعبان 1441هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2020 في مدينة الرياض، بهدف تحقيق التأصيل العلمي والمنهجي لمفهوم الإعلام الوطني، وبلورة الأدوار الوطنية لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة، ومناقشة سبل تعزيز دور الإعلاميين الشباب في منظومة الإعلام الوطني في المملكة، والأدوار المنتظرة من القطاعات المختلفة في المجتمع السعودي لتعزيز حضورها في خارطة الإعلام الوطني المؤثر والفعال.
صرح بذلك صاحب السمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مبينًا أن كلية الإعلام والاتصال عندما أعدت مشروع هذا المؤتمر قبل أكثر من عام كانت تستحضر التطورات الكبرى التي شهدتها بلادنا العزيزة في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الأمر الذي دفع بالعمل الإعلامي إلى الواجهة في ظل الأدوار المنتظرة لتعزيز رؤية المملكة 2030م، والتعبير بموضوعية ومصداقية عن مخرجات الرؤية وعوائدها الإيجابية على واقع المجتمع السعودي ومستقبله، وترسيخ المكانة الريادية للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال سموه إن المؤتمر سيناقش في جلسات علمية وحوارية، أكاديمية ومهنية، عدة محاور من أبرزها مفهوم الإعلام الوطني، وقيمه المهنية، والأطر النظرية، والمرجعيات المعرفية للإعلام الوطني، والممارسات المهنية للإعلام الوطني عبر العالم، والإعلام الوطني في الأزمات والأحداث الطارئة، والإعلام الوطني والاحتياجات المجتمعية، وتمكين الإعلاميين الشباب في ضوء رؤية المملكة 2030.
ودعا سمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد المهتمين والمعنيين بصناعة الإعلام بشكل عام في المملكة إلى متابعة الاستعدادات لعقد #مؤتمر_الإعلام_الوطني، وفعالياته من خلال منظومة حساباته الإلكترونية على منصات شبكات التواصل الاجتماعي: انستقرام : Nmediaconf ، سناب شات: N.mediaconf، تويتر : @Nmediaconf، يوتيوب
‏National Media Conferen

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