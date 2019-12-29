أمير القصيم يستقبل نورة المردسي لتكليفها بإدارة فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عماد بن عبدالله اللحيدان ، اليوم ، نورة بنت عبدالله المردسي ، بمناسبة تكليفها مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم.



وفي مستهل الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بهم , مقدماً التهنئة للمردسي ، بمناسبة تعيينها مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة ، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية في توفير الوظائف للشباب والفتيات في مختلف المجالات التي تخدم وطننا الغالي ، مؤكداً على أن الخطوات متواصلة نحو تمكين شقائق الرجال بالمنطقة, متطلعاً إلى أن يواصل الفرع تحقيق إنجازاته المميزة في مجال تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة خدمة لأبنائنا ، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء عملها.

من جانبه، أعرب فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم ، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة وعلى دعمه غير المحدود للفرع ، وما يجده من متابعة لمختلف المهام والأعمال المناطة به ، مؤكدةً بأن الفرع سيعمل على تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه ، وزيادة معدلات توفير الفرص الوظيفية لدى القطاعات.