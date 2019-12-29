أمانة المنطقة الشرقية تطور طريق الملك فهد

المناطق - الدمام

أقرت اللجنة المشتركة بين أمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية باعتماد الحل النهائي لتحسين مدخل طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الجبيل بالدمام من خلال وضع بعض التحسينات ، لتصبح التحويلة المعتمدة بشكل دائم وبوضع خرسانة دائمة للموقع وكذلك تعزيز السلامة المرورية بشكل أعلى وتحسين تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير نايف بتحويل الإشارة من الطور الرباعي إلى الطور الثلاثي.

وجاء اعتماد هذه التحسينات بعد أن أخضعت أمانة المنطقة الشرقية وإدارة المرور الطريق لتجربة وضع الحواجز البلاستيكية ولمدة ثلاثة أسابيع والتي أثبتت نجاحها مع وضع بعض التحسينات على تلك التجربة وذلك لتنظيم الحركة المرورية و انسيابيتها وتخفيف الازدحام على الطريق ، إلى جانب توسعة لبعض أجزاء الطريق بإضافة عدد من الحارات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العمل بدأ في الموقع منذ صباح يوم الجمعة الماضي وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع مع إمكانية استخدام الطريق أثناء سير العمل ودون الحاجة إلى إغلاقه.