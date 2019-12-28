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رئيس بلدية البدع يستقبل مدير فرع النقل ومدير قسم المرور

رئيس بلدية البدع يستقبل مدير فرع النقل ومدير قسم المرور
http://almnatiq.net/?p=815453
تبوك _ علي العميري
استقبل رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد بمكتبه مدير فرع وزارة النقل بمحافظة ضباء الَمهندس عبدالله العمري و مدير قسم المرور بالمحافظة الرقيب يوسف الزهراني وذلك بمقر البلدية .
وبحث خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدية والمرور وفرع وزارة النقل،  واطلعوا على عرض لحركة السير والمرور في المحافظة والخدمات التي تقدمها البلدية للعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة.وتم على ضوء هذا الاجتماع تحديد الطرق المعنية، بغرض إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه المشاكل ان وجدت.
وفي ختام الاجتماع شكر رئيس البلدية  مدير فرع وزارة النقل بمحافظة ضباء ، ومدير قسم المرور بالبدع على التعاون  والجهود  المبذولة في الاهتمام بوسائل السلامة في الطرقات فيما يخدم المحافظة ومجتمعها.

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