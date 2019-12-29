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الأمن السبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دورات تدريبية بأندية الأحياء بتعليم الشرقية
http://almnatiq.net/?p=815466
الدمام - عبدالله السعيدي
يستعد ٦٥ ناديا للحي بتعليم المنطقة الشرقية للطلاب والطالبات في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بواقع ٩٦ ساعة تدريبية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول تستهدف طلاب وطالبات التعليم المسجلون في أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم المنطقة الشرقية وذلك في أربعة مجالات متنوعة منها المجال التقني في البرمجيات الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة البديلة وفي الجانب المهني صناعة الجوال ومهارات المهن الصحية التمريض التغذية الإسعافات الأولية والمهارات الفنية والحرف اليدوية  الفنون التشكيلية وفن المكياج والديكور والتصميم الداخلي والتطريز وفي الجانب الرياضي رياضات الدفاع عن النفس الكاراتيه والجودو والتايكوندو وكرة الريشة وكرة الطائرة وفي جانب المعارف والمهارات الأساسية اللغات والخط العربي وغيرها من البرامج المقترحة .
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن هذا الدورات التدريبية الموجه للطلاب والطالبات تأتي استشعارا لأهمية المرحلة التي يمر بها المجتمع في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ والهادفة إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل وفق سلسلة نوعية من الدورات يقدمها عدد من المتخصصين من منسوبي وزارة التعليم ومن خارجها حسب مجال الدورة المرغوبة.
وأضاف الباحص بأن هذه الدورات تهدف إلى رفع نسبة المستفيدين من خدمات الأندية من الطلاب والطالبات ومؤزارة جهود وزارة التعليم لتحقيق أهدافها في ضوء رؤية المملكة  ٢٠٣٠ وتجويد نوعية برامج وأنشطة أندية الحي ببرامج نوعية لتكون أعظم أثرا وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات المتجددة  ومساعدتهم للنجاح في حياتهم وصقل مهارات العاملين والعاملات في الأندية من خلال الاحتكاك بالمدربين الإطفاء وتهيئة الطلبة المقبلين على الالتحاق بسوق العمل بالمهارات اللازمة للنجاح في تجاربهم العملية .

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