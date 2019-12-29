الأمن السبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دورات تدريبية بأندية الأحياء بتعليم الشرقية

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن هذا الدورات التدريبية الموجه للطلاب والطالبات تأتي استشعارا لأهمية المرحلة التي يمر بها المجتمع في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ والهادفة إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل وفق سلسلة نوعية من الدورات يقدمها عدد من المتخصصين من منسوبي وزارة التعليم ومن خارجها حسب مجال الدورة المرغوبة.

وأضاف الباحص بأن هذه الدورات تهدف إلى رفع نسبة المستفيدين من خدمات الأندية من الطلاب والطالبات ومؤزارة جهود وزارة التعليم لتحقيق أهدافها في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتجويد نوعية برامج وأنشطة أندية الحي ببرامج نوعية لتكون أعظم أثرا وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات المتجددة ومساعدتهم للنجاح في حياتهم وصقل مهارات العاملين والعاملات في الأندية من خلال الاحتكاك بالمدربين الإطفاء وتهيئة الطلبة المقبلين على الالتحاق بسوق العمل بالمهارات اللازمة للنجاح في تجاربهم العملية .