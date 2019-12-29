احدث الأخبار

سمو أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي
أبرز المواد
 الأمن السبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دورات تدريبية بأندية الأحياء بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمين رابطة العالم الإسلامي : المملكة أصبحت أنموذجاً عالمياً في العزيمة القوية والفاعلة في مكافحة الإرهاب وتفكيك أيديولوجيته الضالة
أبرز المواد
 بلدية القطيف ترصد 520 مخالفة في حملة التشوه البصري
المنطقة الشرقية
 رئيس بلدية البدع يستقبل مدير فرع النقل ومدير قسم المرور
منطقة تبوك
 الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين أو المنشآت والمقدرات عمل إجرامي إرهابي معاقب عليه في الشريعة بأشد العقوبات
أبرز المواد
 أمانة المنطقة الشرقية تطور طريق الملك فهد
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل نورة المردسي لتكليفها بإدارة فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة
منطقة القصيم
 جامعة الامام تنظم “مؤتمر الاعلام الوطني” منتصف شعبان
منطقة الرياض
 أمانة القصيم تفتتح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 أمير الشرقية: “الأمن” ركيزة في الحفاظ على المكتسبات التنموية والحضارية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يدشن النسخة الرابعة من مهرجان “سفاري بقيق”
المنطقة الشرقية
سمو أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي

سمو أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي

أبرز المواد
الأمن السبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دورات تدريبية بأندية الأحياء بتعليم الشرقية

الأمن السبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دورات تدريبية بأندية الأحياء بتعليم الشرقية

المنطقة الشرقية
أمين رابطة العالم الإسلامي : المملكة أصبحت أنموذجاً عالمياً في العزيمة القوية والفاعلة في مكافحة الإرهاب وتفكيك أيديولوجيته الضالة

أمين رابطة العالم الإسلامي : المملكة أصبحت أنموذجاً عالمياً في العزيمة القوية والفاعلة في مكافحة الإرهاب وتفكيك أيديولوجيته الضالة

أبرز المواد
بلدية القطيف ترصد 520 مخالفة في حملة التشوه البصري

بلدية القطيف ترصد 520 مخالفة في حملة التشوه البصري

المنطقة الشرقية

سمو أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي

سمو أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي
http://almnatiq.net/?p=815469
المناطق _ نجران

وقف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على اكتمال مشروع طريق الخط الحدودي للمملكة، في نطاق منطقة نجران، والممتد في عرض صحراء الربع الخالي، بطول ٧٩٠ كيلومترًا، وذلك في جولة ميدانية وصل فيها سموه إلى نقطة التقاء الحدود السعودية، مع حدود سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، يرافقه فيها قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.
ونقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز في جولته تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ إلى رجال حرس الحدود، معربًا عن فخر واعتزاز كل الشعب السعودي بالجهود التي يبذلونها ومنسوبو القوات العسكرية كافة، في حراسة حدود الوطن، والذود عن حياضه الطاهر، وصد من يحاول اختراق حدودنا، والمساس بأمننا واستقرارنا.
وتفقد سموه قطاع حرس الحدود في شرورة، ومجمعات الربع الخالي، المتسلسلة من مجمع المعاطيف ثم أم غازب، فأم الملح، نهاية بالخرخير، إذ شاهد سموه إيجازًا عن المشروع وأهميته، ضمن المشاريع الاستراتيجية للحدود بالمملكة، وأبرز عمليات ووقائع الضبط التي سجلها القطاع.
ودوّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز كلمة عند آخر نقطة للرقابة الحدودية، جاء فيها: من أطراف الربع الخالي، وعند نقطة التقاء حدود بلادنا العزيزة، مع حدود سلطنة عمان والجهورية اليمنية الشقيقتين، وقد قطعنا الصحاري والقفار المديدة، نستحضر المجد العظيم، ونحن نقف على معجزة صنعها الإمام الموحد، جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ـ رحمه الله ـ، في توحيد هذا الكيان الجليل، وجمع أطرافه المتباعدة، ولم شتات مجتمعه، تحت راية واحدة، على قلب رجل واحد.
ونوّه سموه في كلمته بما تعيشه المملكة من خير ونعيم في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، قائلا: واليوم، ونحن نستظل تحت حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ أدام الله عزهما ـ، نستذكر ما نحن فيه من خير وفير، ونعيم عميم، بفضل الله تعالى، ثم بكريم العناية من قيادتنا السخية ـ أيدها الله ـ.
وأضاف الأمير جلوي بن عبدالعزيز : إنني في هذا الموقع، وبكل الفخر والاعتزاز، أتأمل ما نعيشه ـ ولله الحمد ـ من الأمن والاستقرار، والأمان والاطمئنان، على حدود الوطن، وفي أعماقه وقلبه، بفضل الرجالات المخلصين، رجالات سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان، الذين يقفون صامدين ثابتين، متسلحين بالإيمان، عقيدتهم الصدق والأمانة والإخلاص، لصون المقدسات، والذود عن أرض الحرمين الشريفين.. فحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحفظ لهذا الوطن أمنه وشعبه.
وأكد قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ، عزيمة وشكيمة رجال حرس الحدود بالمنطقة، في مواصلة العمل بكل صدق وأمانة وإخلاص، خدمة للدين ثم المليك والوطن، وتقديم الغالي والنفيس، والتضحية بكل ما نملك، في سبيل صون حدود الوطن وأمنه.
وعبّر الذويخ باسم منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، عن سعادتهم واعتزازهم بجولة سمو أمير المنطقة، ونقله تحيات القيادة الرشيدة لهم، عادين ذلك حافزاً لبذل المزيد.

روابط ذات صلة

أمين رابطة العالم الإسلامي : المملكة أصبحت أنموذجاً عالمياً في العزيمة القوية والفاعلة في مكافحة الإرهاب وتفكيك أيديولوجيته الضالة

أمين رابطة العالم الإسلامي : المملكة أصبحت أنموذجاً عالمياً في العزيمة القوية والفاعلة في مكافحة الإرهاب وتفكيك أيديولوجيته الضالة
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين أو المنشآت والمقدرات عمل إجرامي إرهابي معاقب عليه في الشريعة بأشد العقوبات

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين أو المنشآت والمقدرات عمل إجرامي إرهابي معاقب عليه في الشريعة بأشد العقوبات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8411.94 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8411.94 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*