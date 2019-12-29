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سمو أمير منطقة جازان يقوم بجولة تفقدية لمحافظة بيش ويلتقي المشايخ والأعيان..

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سمو أمير منطقة جازان يقوم بجولة تفقدية لمحافظة بيش ويلتقي المشايخ والأعيان..

سمو أمير منطقة جازان يقوم بجولة تفقدية لمحافظة بيش ويلتقي المشايخ والأعيان..
http://almnatiq.net/?p=815481
جازان _ فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بجولة تفقدية لمحافظة بيش، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.
وشملت جولة سمو أمير منطقة جازان مركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش، حيث وقف سموه على المشروعات التنموية والخدمية بهما، والتقى عددًا من مشايخ قبائل بيش، مستمعًا لمطالبهم واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا سموه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
ونوه سموه بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية وما تحضى به كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
حضر الجولة محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من المسؤولين.

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