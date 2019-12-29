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السفير آل جابر يلتقي الفنانين اليمنيين المشاركين في ليلة اليمن السعيد في موسم الرياض

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السفير آل جابر يلتقي الفنانين اليمنيين المشاركين في ليلة اليمن السعيد في موسم الرياض

السفير آل جابر يلتقي الفنانين اليمنيين المشاركين في ليلة اليمن السعيد في موسم الرياض
http://almnatiq.net/?p=815488
المناطق _ الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج اليوم, الفنانين اليمنيين المشاركين في أمسية ليلة اليمن السعيد المقامة في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم الملف الثقافي اليمني في منظمة اليونيسكو.
وأكد السفير آل جابر أهمية إبراز الفن اليمني الأصيل والحفاظ عليه، مشيراً إلى أن الحضارة اليمنية تعانق الإبداع دائماً بجهود أبنائها, كاشفا عن دراسة البرنامج مشروع إعادة تأهيل معهد الموسيقى في عدن كأحد المشاريع التنموية التي سينفذها البرنامج في المحافظة.
وتعرّف الفنانين اليمنيين على مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، التي وفرت فرص العمل، وأسهمت بدعم الاقتصاد اليمني، وحسّنت الحياة اليومية، وبعثت روح الأمل للشعب اليمني الشقيق.
وفي نهاية اللقاء قدم السفير آل جابر دروعاً تذكارية للفنانين اليمنيين تقديراً لجهودهم في إبراز الثقافة اليمنية وإيصال الصوت اليمني ليس على مستوى الخليج فحسب بل على المستوى العربي.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد شارك في أمسية ليلة اليمن السعيد التي أقيمت أمس على مسرح أبوبكر سالم في مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتضمنت مشاركة البرنامج إقامة معرض تعريفي يتيح لزوار أمسية ليلة اليمن السعيد التعرف على مشاريع التنمية والإعمار التي وصلت بأثرها الإيجابي إلى شرائح المجتمع اليمني كافة.
كما تضمّن المعرض ركناً لرسومات البورتريه، وركناً للخط العربي بمشاركة عدد من الخطاطين اليمنيين كتذكار لزوار المعرض.
وقدّم منسوبو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شرحاً تعريفياً بطبيعة عمل البرنامج في التنمية والإعمار، وكذلك نوعية المشاريع التنموية التي تستهدف كافة القطاعات الحيوية والأساسية بمختلف المحافظات اليمنية.
وحظي المعرض بزيارة مجموعة من الدبلوماسيين والمهتمين بالشأن اليمني من المواطنين والمقيمين من الجالية اليمنية والعرب من مختلف فئات الحضور، وأبدوا إعجابهم بالمشاريع القائمة فعلياً على أرض اليمن.
وعمل منسوبو البرنامج على توزيع المطبوعات والكتيبات على الزوار، والهدايا التذكارية، إضافة إلى توزيع النشرات الدورية الخاصة بالبرنامج.
وجاءت أمسية ليلة اليمن السعيد، كمبادرة من الهيئة العامة للترفيه للاحتفاء بالثقافة والفن اليمني الأصيل، شارك في إحيائها 5 من كبار الفنانين وفرقة الفلكلور اليمني، وتفاعل معها اليمنيين المقيمين الذين حضروا الحفل من مختلف مُدن المملكة، وبفئاتهم العمرية كافة.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حالياً في المحافظات اليمنية على دعم (7) قطاعات رئيسية، وهي: (قطاع المياه والسدود، وقطاع الطاقة والكهرباء، وقطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع النقل والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية)، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية اليمنية.

 

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