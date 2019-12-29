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اللجان المنظمة تقف على استعدادات افتتاح الواجهة البحرية بمنطقة عسير

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اللجان المنظمة تقف على استعدادات افتتاح الواجهة البحرية بمنطقة عسير

اللجان المنظمة تقف على استعدادات افتتاح الواجهة البحرية بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=815501
المناطق _ عسير

وقفت اللجان المنظمة لافتتاح الواجهة البحرية بالحريضة في منطقة عسير برئاسة أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة و بحضور رؤساء اللجان .
فيما تم الاطلاع على آخر الاستعدادات لإنجاح فعاليات افتتاح الواجهة البحرية بالحريضة و التي ستكون تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .
و يعد مشروع الواجهة البحرية بالحريضة أضخم مشروع بحري في منطقة عسير يطل على شواطئ البحر الأحمر على مساحة تجاوزت مليونين وأربعمائة ألف متر مربع .
و في نهاية الجولة أكدت اللجان بانتهاء كافة الاستعدادات و التحضيرات لهذه المناسبة الضخمة مؤكدين حرصهم على ضرورة شمول الاستعدادات على كافة المعاني التي تعكس جمالية المنطقة الطبيعية .

 

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