اللجان المنظمة تقف على استعدادات افتتاح الواجهة البحرية بمنطقة عسير

المناطق _ عسير

وقفت اللجان المنظمة لافتتاح الواجهة البحرية بالحريضة في منطقة عسير برئاسة أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة و بحضور رؤساء اللجان .

فيما تم الاطلاع على آخر الاستعدادات لإنجاح فعاليات افتتاح الواجهة البحرية بالحريضة و التي ستكون تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

و يعد مشروع الواجهة البحرية بالحريضة أضخم مشروع بحري في منطقة عسير يطل على شواطئ البحر الأحمر على مساحة تجاوزت مليونين وأربعمائة ألف متر مربع .

و في نهاية الجولة أكدت اللجان بانتهاء كافة الاستعدادات و التحضيرات لهذه المناسبة الضخمة مؤكدين حرصهم على ضرورة شمول الاستعدادات على كافة المعاني التي تعكس جمالية المنطقة الطبيعية .