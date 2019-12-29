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أمين عسير يقف على اخر الاستعدادات لافتتاح الواجهة البحرية بالحريضة
http://almnatiq.net/?p=815522
المناطق _ عسير

وقف امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على آخر الاستعدادات للواجهة البحرية بالحريضة والتي سيتم افتتاحها من قبل سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير يوم الخميس القادم الموافق 2 يناير 2020 وسط فعاليات متنوعة تستمر الى 15 يناير 2020 .
وشاهد الحميدي الاعمال التي تم الانتهاء منها وسير العمل الجاري تنفيذه استعدادا لتلبية احتياجات زوار الواجهة البحرية الواعدة باستقبالهم بالطابع المرجو منها وبما يواكب التطلعات وفق طموحات سمو امير المنطقة الذي يتابع المشروع عن كثب و باهتمام شخصي منه .
وقد نفذت أمانة منطقة عسير هذا المشروع البحري الاضخم على مستوى المنطقة على ما يزيد عن مليونين و اربع مائة ألف متر مربع على شاطئ الحريضة المطل على ساحل البحر الأحمر .
الجدير بالذكر فقد رافق الدكتور وليد الحميدي خلال الجولة امين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة و مدير فرع الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بعسير المهندس محمد العمرة و وكيل الأمين للتعمير و المشاريع المهندس احمد ناصر و عدد الجهات التنفيذية للمشروع .

 

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