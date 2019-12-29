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الإمارات تشيد بإحباط الأجهزة الأمنية بالمملكة لعملية إرهابية وشيكة

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الإمارات تشيد بإحباط الأجهزة الأمنية بالمملكة لعملية إرهابية وشيكة

الإمارات تشيد بإحباط الأجهزة الأمنية بالمملكة لعملية إرهابية وشيكة
http://almnatiq.net/?p=815536
المناطق _ الرياض

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية وإحباط محاولة إرهابية وشيكة بمدينة الدمام.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانتها واستنكارها لهذه المحاولة الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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