ردًا على تهجم كلب على طفله أمانة حفر الباطن يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير

حفر الباطن _ عبدالله السعيدي

أصدرت أمانة محافظة حفر الباطن بيان بشأن الحادثة التي وقعت مساء أمس السبت بشأن هجوم أحد الكلاب الضالة في حي التلال بحفر الباطن على طفلة وقام بعضها في الرأس وتسبب في جروح براسها وجزء من وجهها

والسؤال عن دور امانة حفرالباطن حيال الكلاب الضالة المنتشرة بشكل كبير في الأحياء ..؟

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن الأستاذ/ علي بن عجاج المطيري بأن الأمانة ممثلة في الإدارات المختصة وبلدياتها الفرعية تقوم بمكافحة الكلاب الضالة المنتشرة بأحياء المحافظة بصفة دورية، وهناك برامج ثابتة، حيث يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير , وقد تم بالفعل التخلص من عدد كبير من هذه الكلاب بهذه الطريقة ، بالإضافة إلى مباشرة بلاغات المواطنين والوقوف عليها اولاً بأول.

كما أنه يوجد تعاون بين الأمانة والمحافظة مع عدة دوائر أخرى بإبعاد مربي الأغنام وأصحاب الأحواش مسافة كافية عند إحياء المدينة حيث تعتبر مصدر لتواجد الكلاب الضالة .

مع العلم ان الامانة في صدد اعتماد مشروع أوسع في مكافحة وتجفيف مصادر تكاثر هذه الكلاب الضالة في الحفر العميقة المنتشرة على أطراف المدينة .

واشار المطيري إلى حرص واهتمام ومتابعة سعادة أمين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي لهذه الحادثة متمنيا سعادته الشفاء العاجل للطفلة المصابة داعيا الله أن يحفظها لذويها ومنوها سعادته بحرص الامانة الدائم على سلامة الفرد والمجتمع وتفاعلها المستمر بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات النظامية ومكافحة وإبعاد الكلاب الضالة عن الأحياء السكنية .

داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الامانة التفاعلية ومركز البلاغات ٩٤٠ والذي بعمل على مدار اليوم.

والجدير بالذكر أن سكان محافظة حفر الباطن يشتكون من الكلاب الضالة داخل الأحياء ويطالبون بحملات منتظمة للقضاء عليها