احدث الأخبار

بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه
مجتمع المناطق
 سمو أمير حائل يدشن عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة
أبرز المواد
 “لأنك الأول ..إشعارك يجيك” مبادرة تشجيعية من متوسطة الأرطاوية
منطقة الرياض
 أمانة حفر الباطن يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير
أبرز المواد
 مملكة البحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في المملكة وإحباطها لعملية إرهابية في الدمام
أبرز المواد
 وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يصل عدن لتحقيق رؤية الجانب التنموي في اتفاق الرياض
أبرز المواد
 الإمارات تشيد بإحباط الأجهزة الأمنية بالمملكة لعملية إرهابية وشيكة
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين: إحباط العملية الإرهابية الوشيكة بالدمام امتداد لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يتفقد الهدا والشفا والشريط السياحي جوًا
أبرز المواد
 أمين عسير يقف على اخر الاستعدادات لافتتاح الواجهة البحرية بالحريضة
منطقة عسير
 “نموذج العمل التجاري” .. دورة تدريبية في غرفة تبوك
منطقة تبوك
 سمو أمير منطقة جازان يزور الشيخ معافا والأديب الحازمي ويلتقي المشايخ والأعيان بضمد
أبرز المواد
بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه

بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه

مجتمع المناطق
سمو أمير حائل يدشن عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة

سمو أمير حائل يدشن عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة

أبرز المواد
“لأنك الأول ..إشعارك يجيك” مبادرة تشجيعية من متوسطة الأرطاوية

“لأنك الأول ..إشعارك يجيك” مبادرة تشجيعية من متوسطة الأرطاوية

منطقة الرياض
أمانة حفر الباطن يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير

أمانة حفر الباطن يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير

أبرز المواد

بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه

بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه
http://almnatiq.net/?p=815558
المناطق _ الرياض

بعد سنوات من العمل الجاد والأمانة في خدمة دينه ومليكه تقاعد قائد مدارس الحرس الوطني العسكرية اللواء الركن / محمد بن عبدالله القرني.
اللواء الركن محمد القرني وفي خطوة تدل على حرصه على تقديم الغالي والنفيس لخدمة هذه البلاد وخدمة قيادتها أنهى خدمته العسكرية بسجدة شكر معبراً فيها عن شكره لله تعالى الذي وفقه طول خدمته بالإخلاص والحرص والتفاني خدمة لهذه البلاد.
ومن بطولات اللواء القرني مشاركته في معركة تحرير الكويت ومعركة تحرير الخفجي خلال انتسابه للواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني أبان حرب الخليج الثانية 1990م.
ويعد سعادة اللواء الركن محمد بن عبدالله القرني من القلائل الذين اتسموا بأخلاقهم قبل أفعالهم كما انه يحظى بمحبة كل من عملوا معه لسمو أخلاقه ووقوفه مع الجميع.

روابط ذات صلة

الحربي يرزق بـ (ديم)

الحربي يرزق بـ (ديم)
“رؤية” تضيء منزل الإعلامي “محمد الشقاء”

“رؤية” تضيء منزل الإعلامي “محمد الشقاء”
المالكي يحصل على الدكتوراة في العلاج الطبيعي

المالكي يحصل على الدكتوراة في العلاج الطبيعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*