احدث الأخبار

الرئيس اليمني يشدد على مواصلة العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 دراسة: أنظمة مساعدة السائق قد تكون خطرة على السلامة!
أبرز المواد
 بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه
مجتمع المناطق
 سمو أمير حائل يدشن عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة
أبرز المواد
 “لأنك الأول ..إشعارك يجيك” مبادرة تشجيعية من متوسطة الأرطاوية
منطقة الرياض
 أمانة حفر الباطن يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير
أبرز المواد
 مملكة البحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في المملكة وإحباطها لعملية إرهابية في الدمام
أبرز المواد
 وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يصل عدن لتحقيق رؤية الجانب التنموي في اتفاق الرياض
أبرز المواد
 الإمارات تشيد بإحباط الأجهزة الأمنية بالمملكة لعملية إرهابية وشيكة
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين: إحباط العملية الإرهابية الوشيكة بالدمام امتداد لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يتفقد الهدا والشفا والشريط السياحي جوًا
أبرز المواد
 أمين عسير يقف على اخر الاستعدادات لافتتاح الواجهة البحرية بالحريضة
منطقة عسير
الرئيس اليمني يشدد على مواصلة العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيس اليمني يشدد على مواصلة العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية

أبرز المواد
دراسة: أنظمة مساعدة السائق قد تكون خطرة على السلامة!

دراسة: أنظمة مساعدة السائق قد تكون خطرة على السلامة!

أبرز المواد
بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه

بسجدة شكر اللواء الركن محمد القرني يختم خدمة امتدت سنوات في خدمة دينه ومليكه

مجتمع المناطق
سمو أمير حائل يدشن عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة

سمو أمير حائل يدشن عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة

أبرز المواد

الرئيس اليمني يشدد على مواصلة العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيس اليمني يشدد على مواصلة العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=815565
المناطق - الرياض

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على التصدي لأي محاولة عدائية لمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران ومواصلة العمليات العسكرية وصولًا إلى تحرير كامل التراب اليمني من براثنها، مؤكدًا أنها تسعى جاهدة لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
جاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي بمحافظ الضالع اللواء على مقبل صالح، اطلع خلاله على تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية بالمحافظة، والعملية الإجرامية التي استهدفت اليوم حفل تخرج عسكري بميدان الصمود بمحافظة الضالع من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيًا.
وأشار هادي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن مليشيا الحوثي تحاول بين الحين والآخر استهداف القرى والعزل والنساء والأطفال بشكل هستيري، ردًا على الضربات الموجعة التي تتلقاها من قبل الجيش والمقاومة الشعبية.
وأكد الرئيس اليمني أن محافظة الضالع في جنوب البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية فيها من فرض سيطرتها على عدد من المناطق في المحافظة.

روابط ذات صلة

دراسة: أنظمة مساعدة السائق قد تكون خطرة على السلامة!

دراسة: أنظمة مساعدة السائق قد تكون خطرة على السلامة!
سمو أمير حائل يدشن عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة

سمو أمير حائل يدشن عدداً من مشاريع الطرق بالمنطقة
أمانة حفر الباطن يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير

أمانة حفر الباطن يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*