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إشادات دولية بيقظة الأجهزة الأمنية السعودية وإحباطها لعملية إرهابية وشيكة

إشادات دولية بيقظة الأجهزة الأمنية السعودية وإحباطها لعملية إرهابية وشيكة
http://almnatiq.net/?p=815571
المناطق - الرياض

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية وإحباط محاولة إرهابية وشيكة بمدينة الدمام.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانتها واستنكارها لهذه المحاولة الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أدانت مملكة البحرين بشدة محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إحباط هذا العمل الإرهابي الجبان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإجراءات القضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه ويموله.

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