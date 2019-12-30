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ضمن فعاليات موسم الرياض.. انطلاق مارثون “إلى القمة” لذوي الإعاقة

ضمن فعاليات موسم الرياض.. انطلاق مارثون “إلى القمة” لذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=815575
المناطق - الرياض

شارك أكثر من خمسين لاعبًا ولاعبة اليوم، في فعالية مارثون “إلى القمة” للأشخاص ذوي الإعاقة بمضمار نادي الشباب، المقامة ضمن فعاليات “موسم الرياض في عيون أطفالنا”، التي نظمها مركز (آراء الرواد للرعاية النهارية).
وتهدف الفعاليات إلى إتاحة الفرصة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات واحتفالات موسم الرياض وإبراز مهاراتهم، بالإضافة إلى التعريف بإنجازات المركز وشركائه.
وتراوحت أعمار المشاركين ما بين 8 – 16 سنة، يُمثلون الفئة (أ) لقطع مسافة 200 متر، وبين 15 – 22 سنة، يُمثلون الفئة (ب) لمسافة المضمار بالكامل.
وفي ختام الفعالية جرى تقديم الهدايا وتكريم الفائزين ودروع للرعاة والمشاركين.

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