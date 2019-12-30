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شاهد.. قيصر يكشف أسرارا وخبايا عن أنصاف جثث وأساليب تعذيب وتنكيل مروعة لـ ١١ ألف قتيل في سجون الأسد

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من خلال 55 ألف صورة مرعبة

شاهد.. قيصر يكشف أسرارا وخبايا عن أنصاف جثث وأساليب تعذيب وتنكيل مروعة لـ ١١ ألف قتيل في سجون الأسد

شاهد.. قيصر يكشف أسرارا وخبايا عن أنصاف جثث وأساليب تعذيب وتنكيل مروعة لـ ١١ ألف قتيل في سجون الأسد
http://almnatiq.net/?p=815584
المناطق - الرياض

من خلال 55 ألف صورة مرعبة، كشف الضابط السوري المنشق، والمعروف بلقب “قيصير” أسرارا وخبايا عن أنصاف جثث وأساليب تعذيب وتنكيل مروعة لـ ١١ ألف قتيل في سجون الأسد.

واللقب “قيصير” اكتسبه بعد أن نجح بتهريب نحو 50 ألف صورة لجثث معتقلين، قتلوا تحت التعذيب داخل سجون نظام الأسد.

وقال الصحفي الأمريكي، جوش روغن، بعد لقاء صحفي أجراه مع “قيصير” في واشنطن إن “قيصر لم يعد مجرد صوت لهؤلاء المعتقلين الأبرياء، بل هو اليوم، واحد من آخر الشخصيات المتبقية في الثورة السورية، التي تكافح من أجل البقاء، ولفت نظر المجتمع الدولي”.

وجاء قيصر إلى الولايات المتحدة ومعه كميات هائلة من الأدلة على ارتكاب أعمال وحشية جماعية داخل معتقلات بشار الأسد، والآن بعد 5 سنوات، عاد قيصر ليسألنا، لماذا لم يفعل المجتمع الدولي شيئًا لوقف إجرام الأسد المستمر بحق الأبرياء؟.

وأشار إلى أن الصور عرضت في جميع أنحاء العالم، على جدران الكونغرس الأمريكي وفي عواصم أجنبية وعلى شاشات التلفزيون وفي متحف الهولوكوست التذكاري وفي قاعات الأمم المتحدة، كان لدى الشعب السوري أمل، لكن لم يحدث شيء.

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