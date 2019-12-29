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بلدية خميس مشيط تُنذر مائة منشأة صحية ومهنية ضمن حملة الرقابة البلدية

بلدية خميس مشيط تُنذر مائة منشأة صحية ومهنية ضمن حملة الرقابة البلدية

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بلدية خميس مشيط تُنذر مائة منشأة صحية ومهنية ضمن حملة الرقابة البلدية

بلدية خميس مشيط تُنذر مائة منشأة صحية ومهنية ضمن حملة الرقابة البلدية
http://almnatiq.net/?p=815603
المناطق - خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أنه تم إغلاق ومخالفة 105 محلات وإنذار 100 محلاً آخر خلال الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي والتي شملت 293 منشأة مابين منشأت صحية ومهنية.
وبين آل خويلد أن البلديات الفرعية تمكنت من مصادرة 1619 كجم من اللحوم والفواكة والخضروات والمواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر وأكثر من 47 لتر من زيوت القلي التالفة والمعاد إستخدامها وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين ، منوهاً أن ذلك يأتي تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي كما أنه يتم تطبيق كافة اللوائح النظامية حيال من يثبت مخالفته للإشتراطات الصحية والتي لايمكن التهاون بها مطلقاً.

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