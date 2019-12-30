تفاصيل ضبط شحنة كوكايين بمليار دولار

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نجحت السلطات في أوروغواي في إحباط تهريب شحنة كوكايين تزيد قيمتها على مليار دولار.

وألقت السلطات القبض على 4 أشخاص لضلوعهم في تهريب الشحنة، التي جرى ضبطها في الأيام الأخيرة، وذكرت وسائل إعلام أن الاعتقالات وقعت السبت.

وقال المدعي العام إنريكيه رودريغيز، إن السلطات عثرت على 5.9 أطنان من الكوكايين، كانت 4.4 أطنان منها معبأة في حاويات شحن في ميناء مونتيفيديو المطل على جنوب الأطلسي.

وخلال التحقيقات اكتشف المحققون مخبأ آخر لكوكايين يزيد وزنه عن 1.3 كيلوغرام في منزل ريفي مملوك للمشتبه بهم.

ولم يذكر رودريغيز وجهة الشحنة، لكن مصادر إخبارية متعددة ذكرت أنها كانت متجهة إلى إفريقيا.

وذكرت هيئة الجمارك في أوروغواي، الجمعة، أن الرجال المتهمين بتصدير المخدرات يديرون شركة لفول الصويا.