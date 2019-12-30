“متورط في 10 قضايا أخلاقية”.. تطورات جديدة في واقعة معلم الباحة المسيء للذات الإلهية

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قررت النيابة العامة في منطقة الباحة، إيقاف معلماً لمدة 40 يوماً، أساء للذات الإلهية في ورقة الاختبار من خلال شطبه عبارة «استعينوا بالله»، والاستعاضة عن لفظ الجلالة بالشيطان.

كما قررت النيابة مخاطبة وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات تمكينه من التدريس، في ظل ارتكابه عددا من السوابق.

وحسب “عكاظ” قال مصدر تربوي أن للمعلم 10 قضايا أخلاقية، ومخدرات، إضافة إلى تدخينه داخل المدرسة وأثناء الدوام الرسمي، وتشغيل أغانٍ في الإذاعة المدرسية أثناء وقت الامتحان.

وأضاف مصدر طبي أن المعلم دخل مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي في وقت سابق وباشرت المستشفى علاجه. مرجحا أنه يعاني «الهلوسة»، وعدم الاتزان النفسي والاجتماعي.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم تعليم منطقة الباحة محمد هضبان أنه تم سحب أوراق الأسئلة الموزعة من قِبَل المعلم. مشيرا إلى أن لجنة مختصة زارت المدرسة وقامت بإعداد محضر متكامل.

وأضاف أن اللجنة أوصت بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من الدخول للمدرسة، وتم تحرير محضر بذلك.