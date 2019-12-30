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شاهد : إرهابيون يصورون فيديو وهم في طريقهم لتنفيذ عملية إرهابية قبل ساعة من القضاء عليهم في الدمام

شاهد : إرهابيون يصورون فيديو وهم في طريقهم لتنفيذ عملية إرهابية قبل ساعة من القضاء عليهم في الدمام
http://almnatiq.net/?p=815612
المناطق_متابعات

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا أنه يوثق آخر ظهور للمطلوبين أمنياً (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) قبل مقتلهما بعد تبادلها الأعيرة النارية مع الأجهزة الأمنية في الدمام.

وأظهر الفيديو ” الإرهابيين ” يستقلان سيارة ويرتديان لباس عمال وهما في طريقها إلى حي العنود في الدمام لتنفيذ عملية إرهابية بعد توجيه  من دولة خارجية  قبل إحباط مخططهم  وقتلهم على يد قوت الأمن  السعودي .

المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، صرح بأنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات، وبفضل الله تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الموافق 28 / 4 / 1441هـ، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنياً (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية.

 

كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

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