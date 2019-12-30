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الداعية “القرني” يثير جدلا بحديثه عن سبب الكآبة وعلاجها“.. و”الطريفي” يرد عليه

الداعية “القرني” يثير جدلا بحديثه عن سبب الكآبة وعلاجها“.. و”الطريفي” يرد عليه

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الداعية “القرني” يثير جدلا بحديثه عن سبب الكآبة وعلاجها“.. و”الطريفي” يرد عليه

الداعية “القرني” يثير جدلا بحديثه عن سبب الكآبة وعلاجها“.. و”الطريفي” يرد عليه
http://almnatiq.net/?p=815613
المناطق_الرياض

أثار الداعية الدكتور عائض القرني، جدلا واسعا، بعد نشره فيديو بعنوان ”سبب الكآبة وعلاجها“، قال فيه إن مرض الكآبة لم يكن منتشرًا بين الصحابة، ولا الآباء، ولا الأجداد“، داعيًا من يعانون منه للتمسك بالأذكار والنصائح الشرعية وفروض العبادة.

مغالطات علمية
من جهته، انتقد الداعية سليمان الطريفي، حديث “القرني”، مؤكدا أنه يتضمن مغالطات علمية وتاريخية، إذ دعا مرضى الاكتئاب للجوء إلى العلاج العلمي لدى المختصين النفسيين بجانب الأذكار الشرعية.

وقال “الطريفي” في تغريداته على “تويتر”: “هناك عوارض مؤقتة، وأسبابها بسيطة، تزيلها الأذكار والدعوات، وهناك اضطرابات أسبابها بيولوجية وغيرها، تحتاج مع الدعاء إلى أدوية ومعالجين نفسيين، كمثل بقية الأمراض العضوية تصيب المؤمن والبر والفاجر، وكان السابقون يعانون وتجد هذا في أشعارهم ووصفهم لمعاناتهم، فالحمد لله على تطور التشخيص والعلاج“.
الاستمتاع بالحياة
وتابع: “جهلنا بمعاناة من أصيب باضطراب الاكتئاب أو القلق جعلنا لا نقدر العواقب الناتجة عنهما من صد عن الاستمتاع بالحياة، وسلوك قد يؤدي إلى تعطيل حياة المصاب، أو يدفعه للانتحار أحيانًا، وبالتالي نحن نستخف بالعلاج النفسي، ونظن المسألة متعلقة بالذكر والإعراض عنه، وقد لا يكون لذلك علاقة بالأمر إطلاقًا“.

وواصل “الطريفي” قائلا: “المكتئب يشعر أنه في نفق مظلم لا يرى نورًا في نهايته، والاكتئاب أسود يحيل الحياة إلى ظلام، والمخرج هو الالتجاء إلى الله ثم بمساعدة الطب والعلاج النفسي“.
نفق مظلم
واختتم: “المكتئب يشعر أنه في نفق مظلم لا يرى نورًا في نهايته، والاكتئاب أسود يحيل الحياة إلى ظلام، والمخرج هو الالتجاء إلى الله ثم بمساعدة الطب والعلاج النفسي“.

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