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بالأسماء.. قائمة نهائية بشهداء ومصابي هجوم الصمود بالضالع

بالأسماء.. قائمة نهائية بشهداء ومصابي هجوم الصمود بالضالع
http://almnatiq.net/?p=815621
المناطق_متابعات

 قائمة نهائية بأسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا، جراء انفجار صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي على منصة ملعب ميدان الصمود وسط مدينة الضالع.

وتضمنت قائمة الشهداء:

 

١ – عماد علي قشنم (٢٧ عاماً).

٢ – عبد الجبار قاسم لصور (٣٥ عاماً)

٣ – عبد الرحمن مصطفى النعوي (10 سنوات)

٤ – سيف صالح ناصر نويصر

٥ – بسام محمدشايف (٣٥ عاماً)

٦ – عبدالعليم سيف حمود

7- مجهول (أشلاء)

8- مجهول (أشلاء)

 

وأما قائمة الجرحى فقد شملت:

1- فيصل سعيد جابر

2 – مروان عبدالله دبوان

3 – عبد اللطيف عبيد شعفل

4 – وضاح محمد عوض اللحجي

5 – عيسى عبدالله محسن حمود (٣٥ عاماً)

6 – علي عبد الحميد عبدالله عبيد

7 – أسامه علي صالح حمود (١٧عاماً)

8 – معاذ عبداللطيف صالح (١٨ عاماً)

9 – عبد العزيز عبدالله عبيد ( ٤٥ عاماً)

10 – مجد عبد اللاه طه

11 – مثنى عبيد علي الخولاني

1٢ – عثمان احمد عبيد ناجي

13 – محمد نور الدين (١٧ عاماً)

14 – عبدلله علي صالح

15 – بسام عبد الملك حمود

16 – غازي سلطان قحطان (٣٥ عاماً)

17 – غسان محمد علي قاسم الشيبة (٣٨ عاماً)

18 – نبيل احمد علي الشوذبي ( ٤٥ عاماً)

١٩ – وائل مهدي علي محمد ( ٢٢ عاماً)

٢٠ – عبدالسلام علي صالح حمود

٢١ – عبدالرحمن فضل علي ( ٢٢ عاماً)

٢٢ – أنور عبدالحي محمد ناصر (١٧ عاماً)

٢٣ – محمد علي عراش (٩ سنوات)

٢٤ – إبراهيم فضل محمد مقبل ( ١٣ عاماً)

٢٥ – عماد مصطفى علي حمود (١٣ عاماً)

٢٦ – عدنان قاسم الاصور (٣٠ عاماً)

٢٧ – حكيم فهمي مقبل.

٢٨ – فهمي محمد مقبل.

٢٩ – حسن عبدالقوي (10 سنوات)

30- عرفان جمال محمد شائف

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