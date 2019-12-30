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خبر سار لحاملي جوازات السفر السعودية والأمريكية

خبر سار لحاملي جوازات السفر السعودية والأمريكية
http://almnatiq.net/?p=815631
المناطق_وكالات

بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين السعودية وأمريكا، تعتبر جوازات سفر مواطني المملكة ومواطني الولايات المتحدة سارية المفعول لمدة 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية الجواز

وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بتوجيه جميع شركات الطيران والطيران الخاص العاملة في المملكة، باعتبار الجوازات منتهية الصلاحية سارية لمدة 6 أشهر، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية

ونبهت الهيئة جميع شركات الطيران والطيران الخاص العاملة بالمملكة العربية السعودية بضرورة الأخذ بالاتفاقية الموقعة بين البلدين والتقيد بها

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