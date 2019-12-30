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فيسبوك تلغي ميزة مهمة في ماسنجر

فيسبوك تلغي ميزة مهمة في ماسنجر
http://almnatiq.net/?p=815634
المناطق_وكالات

أفاد موقع تقنية أميركي بأن شركة فيسبوك ألغت إمكانية التسجيل للدخول على ماسنجر من دون وجود حساب على الموقع الأصلي فيسبوك

ونقل موقع VentureBeat عن متحدث باسم الشركة القول: إذا كنت مستخدما جديدا لبرنامج ماسنجر، فستلاحظ أنك بحاجة إلى حساب على فيسبوك للدردشة مع الأصدقاء

وذكر عدد من مستخدمي ماسنجر الذين ليست لديهم حسابات على الموقع أنهم لاحظوا ظهور رسالة خطأ تشير إلى أن حساباتهم تم تقييدها

يذكر أن فيسبوك كانت قد أتاحت في 2015 إمكانية استخدام التطبيق من دون حساب، وكانت تتحقق من هوية الأشخاص بأرقام الهواتف والصور والأسماء

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