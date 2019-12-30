شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المساجد

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على مواطن- في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزة ومقتنيات مختلفة منها ، وتم بحوزته ضبط مركبةٍ قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..