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شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المساجد

شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المساجد
http://almnatiq.net/?p=815649
المناطق_بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على مواطن- في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزة ومقتنيات مختلفة منها ، وتم بحوزته ضبط مركبةٍ قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..

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