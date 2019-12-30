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بنك الرياض يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

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بنك الرياض يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

بنك الرياض يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019
http://almnatiq.net/?p=815650
المناطق_الرياض

أوصى مجلس ادارة بنك الرياض بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 0.55 ريال (55 هللة) للسهم.

وأوضح البنك في بيان لـ”تداول” اليوم الإثنين، إن إجمالي التوزيعات المقترحة يبلغ 1.65 مليار ريال، يتم توزيعها على 3 مليارات سهم.

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