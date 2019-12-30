بنك الرياض يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

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أوصى مجلس ادارة بنك الرياض بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 0.55 ريال (55 هللة) للسهم.

وأوضح البنك في بيان لـ”تداول” اليوم الإثنين، إن إجمالي التوزيعات المقترحة يبلغ 1.65 مليار ريال، يتم توزيعها على 3 مليارات سهم.