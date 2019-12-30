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بحضور ١٠8 طلاب مركز الشبل المثقف يقيم الحفل الختامي لدوراته التعليمية

بحضور ١٠8 طلاب مركز الشبل المثقف يقيم الحفل الختامي لدوراته التعليمية
http://almnatiq.net/?p=815651
المناطق_بريدة

اختتم مركز الشبل المثقف للبنين التابع لجمعية التنمية الأسرية ببريدة “أسرة” مؤخراً ، دوراته التعليمية لطلاب الصفوف الأولية التي تركز على تعلم اللغة العربية لدى النشء من خلال معرفة مخارج الحروف والطريقة الصحيحة للقراءة والكتابة ، التي نفذها مشرف الصفوف الأولية عبدالرحمن الطحيني بمشاركة (١٠٨) طلاب ، لمدة ٥٠ يوماً.

وقال الطحيني : كانت بداية هذه الدورات بتسليم كل شبل حقيبة دراسية تتضمن الأدوات الدراسية والوسائل التعليمية التي يحتاجها الطالب في هذه الدورات التعليمية التي تركز على تطوير الأطفال على التعلم السريع والمتقن لطريقة نطق وكتابة الحروف وأيضاً القراءة السليمة والخالية من الأخطاء ، مشيراً إلى أن مثل هذه الدورات أثمرت ثمارها في التعلم الإيجابي للأطفال عبر عدة وسائل تعليمية وترفيهية ترغّب الطفل في التعلم والممارسة ، وتزرع الثقة بين الطلاب لتعزيز روح التنافسية وسط أجواء حماسية من الأشبال الملتحقين ، لافتاً الانتباه إلى أنه في نهاية الدورات أقيم حفل موجز تخلله عدداً من الفقرات الترفيهية للطلاب ، كما تم تسليم كل طالب شهادة حضور وهدية تشجيعية من المركز تثبت حضوره لهذه الدورات.

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