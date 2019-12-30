احدث الأخبار

الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي يوم غدٍ الثلاثاء بالرياض
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المساجد
أبرز المواد
 لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن “إنسان اصطناعي”
أبرز المواد
 فيسبوك تلغي ميزة مهمة في ماسنجر
أبرز المواد
 الداعية “القرني” يثير جدلا بحديثه عن سبب الكآبة وعلاجها“.. و”الطريفي” يرد عليه
أبرز المواد
 شرب الماء صباحا على معدة خاوية.. ماذا يفعل بجسمك؟
أبرز المواد
 113.9 مليار ريال تحويلات الأجانب في 11 شهرا .. انخفضت 8.9 %
أبرز المواد
 خبر سار لحاملي جوازات السفر السعودية والأمريكية
أبرز المواد
 شاهد : إرهابيون يصورون فيديو وهم في طريقهم لتنفيذ عملية إرهابية قبل ساعة من القضاء عليهم في الدمام
أبرز المواد
 “متورط في 10 قضايا أخلاقية”.. تطورات جديدة في واقعة معلم الباحة المسيء للذات الإلهية
أبرز المواد
 الصومال.. إرهاب لا يتوقف وأصابع قطرية تعبث
أبرز المواد
 بالأسماء.. قائمة نهائية بشهداء ومصابي هجوم الصمود بالضالع
أبرز المواد
الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي يوم غدٍ الثلاثاء بالرياض

الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي يوم غدٍ الثلاثاء بالرياض

أبرز المواد
شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المساجد

شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المساجد

أبرز المواد
لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن “إنسان اصطناعي”

لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن “إنسان اصطناعي”

أبرز المواد
فيسبوك تلغي ميزة مهمة في ماسنجر

فيسبوك تلغي ميزة مهمة في ماسنجر

أبرز المواد

الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي يوم غدٍ الثلاثاء بالرياض

الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي يوم غدٍ الثلاثاء بالرياض
http://almnatiq.net/?p=815652
المناطق_الرياض

تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية فعاليات اليوم الأولمبي غدا الثلاثاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

ويأتي اليوم الأولمبي الذي تروج له اللجنة الأولمبية الدولية لتثقيف كافة أفراد المجتمع من كبار وصغار ورياضيين سواء كانوا من فئة الممارسين أو المحترفين بالقيم الأولمبية.

ويهدف اليوم الأولمبي إلى تعريف البراعم والناشئين وأسرهم بعدة رياضات وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث وهي الصداقة والتميز والإحترام.

وسيشمل برنامج المشاركين في اليوم الأولمبي التعرف على الثقافة الأولمبية والإلتقاء بمجموعة من النجوم واللاعبين من مختلف الرياضات للتعرف عن قرب على مشاركاتهم والأهداف التي ساهمت في تحقيقهم لهذا المنجز، كما يضمن اليوم الأولمبي مشاركة مجموعة من الحضور في سباق 2كم جري إضافة إلى فتح فرص المشاركة في حزمة من المحاضرات الفنية التي تشكل جزءاً هاماً من المناسبات الأولمبية التثقيفية.

روابط ذات صلة

شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المساجد

شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المساجد
لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن “إنسان اصطناعي”

لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن “إنسان اصطناعي”
فيسبوك تلغي ميزة مهمة في ماسنجر

فيسبوك تلغي ميزة مهمة في ماسنجر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*