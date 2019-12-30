الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي يوم غدٍ الثلاثاء بالرياض

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تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية فعاليات اليوم الأولمبي غدا الثلاثاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

ويأتي اليوم الأولمبي الذي تروج له اللجنة الأولمبية الدولية لتثقيف كافة أفراد المجتمع من كبار وصغار ورياضيين سواء كانوا من فئة الممارسين أو المحترفين بالقيم الأولمبية.

ويهدف اليوم الأولمبي إلى تعريف البراعم والناشئين وأسرهم بعدة رياضات وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث وهي الصداقة والتميز والإحترام.

وسيشمل برنامج المشاركين في اليوم الأولمبي التعرف على الثقافة الأولمبية والإلتقاء بمجموعة من النجوم واللاعبين من مختلف الرياضات للتعرف عن قرب على مشاركاتهم والأهداف التي ساهمت في تحقيقهم لهذا المنجز، كما يضمن اليوم الأولمبي مشاركة مجموعة من الحضور في سباق 2كم جري إضافة إلى فتح فرص المشاركة في حزمة من المحاضرات الفنية التي تشكل جزءاً هاماً من المناسبات الأولمبية التثقيفية.