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أمانة حفرالباطن تعلِّق على عقر كلب ضال طفلة: قضينا على عددٍ كبير بالتطعيم والتطهير

أمانة حفرالباطن تعلِّق على عقر كلب ضال طفلة: قضينا على عددٍ كبير بالتطعيم والتطهير
http://almnatiq.net/?p=815653
المناطق_حفر الباطن

أكَّدت أمانة محافظة حفر الباطن، اليوم الإثنين، أنها تقوم بمكافحة الكلاب الضالة المنتشرة بالأحياء بشكل دوري ووفقًا لبرامج ثابتة، من خلال التطعيم والتطهير، موضحة أنها تخلَّصت من عدد كبير من الكلاب الضالة، كما باشرت بلاغات المواطنين والوقوف عليها أولًا بأول

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن علي المطيري، في بيان له، تعليقًا على هجوم كلب ضال على طفلة في حي التلال، ما أدى إلى إصابتها في رأسها ووجهها، أنه يوجد تعاون بين الأمانة والمحافظة ودوائر معنية أخرى، لإبعاد مربي الأغنام وأصحاب الأحواش مسافة كافية عند أحياء المدينة؛ باعتبارها مصدرًا لتواجد الكلاب الضالة

وأشار البيان، الذي تم نشره عبر حساب الأمانة بموقع تويتر، إلى أن أمانة حفر الباطن بصدد اعتماد مشروع واسع في مكافحة وتجفيف مصادر تكاثر الكلاب الضالة، في الحفر العميقة المنتشرة على أطراف المدينة

وأضاف البيان، أن أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، تابع حادثة الطفلة متمنيًا لها الشفاء العاجل، مؤكدًا حرص الأمانة على سلامة الفرد والمجتمع، وتفاعلها المستمر بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات النظامية ومكافحة وإبعاد الكلاب الضالة عن الأحياء السكنية

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