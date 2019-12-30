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التعاون يقيل البرتغالي باولو سيرجيو

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التعاون يقيل البرتغالي باولو سيرجيو

التعاون يقيل البرتغالي باولو سيرجيو
http://almnatiq.net/?p=815657
المناطق_الرياض

أعلن نادي التعاون رسميا إقالة البرتغالي باولو سيرجيو من منصب المدير الفني للفريق بالتراضي، يوم أمس الأحد.

وقدم مجلس إدارة التعاون الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح التعاون في بيان رسمي عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن مجلس الإدارة كلف عبدالله عسيري بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويساعده أمين عمر مدرب الناشئين.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للفريق قبل مباراته المرتقبة أمام النصر يوم السبت المقبل، على لقب كأس السوبر.

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