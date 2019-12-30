لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية تطلق جائزة لأفضل المبادرات الإجتماعية للإندية المحترفة

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أطلقت لجنة المسؤولية الإجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالإتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الإجتماعية لإندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لإندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.

من جانبه أكد رئيس اللجنة نزيه النصر أن إطلاق النسخة الثانية يأتي إمتداد للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة مشيدا بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الإجتماعية ، والذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.

يذكر أن اللجنة ستقوم بإختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.