احدث الأخبار

بيان من هيئة حقوق الإنسان بخصوص «إيقاف الخدمات»
أبرز المواد
 الخميس القادم.. موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 النفط يرتفع بفضل تفاؤل التجارة والأنظار على توترات الشرق الأوسط
أبرز المواد
 إغلاق مركز جراحة للتجميل في الرياض وشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات.. ومغردون يكشفون اسم العيادة !
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعى حفل جائزة سموه “بصمة”
أبرز المواد
 “أحدهما صنع 400 مقذوف”.. متحدث أمن الدولة يكشف معلومات جديدة عن إرهابيي الدمام .. وأماكن تدريبهما!
أبرز المواد
 لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية تطلق جائزة لأفضل المبادرات الإجتماعية للإندية المحترفة
أبرز المواد
 بنك الرياض يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019
أبرز المواد
 بحضور ١٠8 طلاب مركز الشبل المثقف يقيم الحفل الختامي لدوراته التعليمية
أبرز المواد
 أمانة حفرالباطن تعلِّق على عقر كلب ضال طفلة: قضينا على عددٍ كبير بالتطعيم والتطهير
أبرز المواد
 محللون: السوق السعودي يتجه لإنهاء العام بمستويات ايجابية
أبرز المواد
 التعاون يقيل البرتغالي باولو سيرجيو
أبرز المواد
بيان من هيئة حقوق الإنسان بخصوص «إيقاف الخدمات»

بيان من هيئة حقوق الإنسان بخصوص «إيقاف الخدمات»

أبرز المواد
الخميس القادم.. موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

الخميس القادم.. موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

أبرز المواد
النفط يرتفع بفضل تفاؤل التجارة والأنظار على توترات الشرق الأوسط

النفط يرتفع بفضل تفاؤل التجارة والأنظار على توترات الشرق الأوسط

أبرز المواد
إغلاق مركز جراحة للتجميل في الرياض وشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات.. ومغردون يكشفون اسم العيادة !

إغلاق مركز جراحة للتجميل في الرياض وشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات.. ومغردون يكشفون اسم العيادة !

أبرز المواد

بيان من هيئة حقوق الإنسان بخصوص «إيقاف الخدمات»

بيان من هيئة حقوق الإنسان بخصوص «إيقاف الخدمات»
http://almnatiq.net/?p=815672
المناطق_الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها لا تزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة، الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان

وشددت الهيئة في بيان لها اليوم (الاثنين)، على أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها

روابط ذات صلة

الخميس القادم.. موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

الخميس القادم.. موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات
النفط يرتفع بفضل تفاؤل التجارة والأنظار على توترات الشرق الأوسط

النفط يرتفع بفضل تفاؤل التجارة والأنظار على توترات الشرق الأوسط
إغلاق مركز جراحة للتجميل في الرياض وشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات.. ومغردون يكشفون اسم العيادة !

إغلاق مركز جراحة للتجميل في الرياض وشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات.. ومغردون يكشفون اسم العيادة !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*