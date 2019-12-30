أمير منطقة حائل يرعى حفل جائزة سموه “بصمة”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء أمس حفل جائزة سموه “بصمة” للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد في عامها الثاني بفروعها الخمس وذلك بفندق ملينيوم، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئه تطوير المنطقة عضو مجلس الهيئة, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن الجائزة.

بعد ذلك أعلنت أسماء الفائزين بجائزة سموه “بصمة ” في فروعها الخمسة، وسلّم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد الفائزين بالجائزة فرع “الإبداع” في المجال العلمي / أروى عبدالعزيز السالم استلمها نيابة عنها والدها، وفي التصوير الفوتوغرافي / دحيم سالم الدحيم، وفي الفن التشكيلي / صالح ناصر المحيني، وفي ريادة الأعمال المهندس نادر سعد الشمري والمهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم المهيهي.

كما سلم سموه الفائزين بالجائزة فرع “مبادرة ” جامعة حائل – إدارة التعليم بحائل – الغرفة التجارية الصناعية بحائل، فيما حصل على الجائزة في فرع “عطاء” مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ورجل الأعمال عواد جزاع الرضيمان.

ونال الجائزة في فرع “التميز” معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس، ومدير عام فرع وزارة النقل بحائل المهندس تركي الحميدي الشمري، ومدير الشؤون الصحية بحائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح محمد العياد، ومدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بحائل خالد بن عيد الجمعان، ومدير إدارة كهرباء المنطقة المهندس محمد فريح اللحيدان، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله بن مرزوق العديم.

وفاز بالجائزة فرع “آدا” مديرية الشؤون الصحية بحائل، بينما حصلت وزارة النقل على جائزة سموه “بصمة ” نظير نجاحها في تنفيذ مشروع نفق الملك فهد واستلم الجائزة معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحصلت وزارة الصحة على جائزة سموه ” بصمة ” نظير نجاحها في تنفيذ مشروع مستشفى الملك سلمان التخصصي ومستشفى الولادة والأطفال واستلم الجائزة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

بعد ذلك ألقى معالي وزير النقل كلمة أعرب فيها عن سروره بما تحقق من إنجازات لمشروعات الطرق بالمنطقة التي بلغت تكلفتها 880 مليون ريال ونفذت من خلال شركات وطنية، منوهًا بمتابعة سمو أمير منطقة حائل ودعمه لكل ما يعود على المنطقة بالفائدة والتطور، مشيرًا إلى أن المنطقة ترتبط حاليًا بطرق حديثة مع عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى وجود مطار حائل الدولي الذي أبدى تطلعه لتوسعته قريبًا وكذلك محطة قطار سار الذي يربط الرياض بالمناطق الشمالية.

وأشاد معالي وزير الصحة في كلمته بما تحقق من تضاعف عدد الأسرة والأطباء بمستشفيات المنطقة حيث قفز عدد الأطباء من 1114 طبيبا إلى 1876 طبيبا بنسبة زيادة بلغت 61٪ ، مستعرضًا المشروعات التي افتتحت وعلى رأسها مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل ومستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى قرب افتتاح مركز الأورام بالمنطقة ومركز الأسنان الجديد.

ونوه معاليه بمتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه والتحفيز الذي وجده منسوبو وزارة الصحة مما سهل تحقيق هذه النتائج التصاعدية، متطلعًا لمزيد من التطور بفضل من الله ثم دعم القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة أمير المنطقة وتعاون الجميع.

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة هنأ بها الفائزين بالجائزة هذا العام، محفزًا سموه كل المبدعين والمبادرين والمخلصين لنيل الجائزة في النسخ القادمة، مشيرًا إلى أن حديث العمل والإنجاز والنجاح أقوى وأكثر أثر وهذا ما تحقق ولله الحمد.

وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تجده منطقة حائل ومناطق المملكة من رعاية كريمة ودعم لبرامج التنمية، مقدمًا الشكر لكل قطاعات الوطن، مؤكدًا أن الوطن يستحق البذل والإخلاص والعطاء، داعيًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته وأن يديم الأمن والأمان والتطور والنماء .

وقال سموه :” شكرًا لجميع القطاعات على هذه الإنجازات فالوطن يستحق الكثير ولا كثير على الوطن أدام الله على هذه البلاد أمنها وأمانها وحفظ الله لها بالعزة مكانها فبحوله وقوته ودعم هذه الدولة المباركة وبعزيمة الرجال المخلصين ستكون الصدارة هي موقع المملكة في التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة”.