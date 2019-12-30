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إغلاق مركز جراحة للتجميل في الرياض وشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات.. ومغردون يكشفون اسم العيادة !

إغلاق مركز جراحة للتجميل في الرياض وشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات.. ومغردون يكشفون اسم العيادة !

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إغلاق مركز جراحة للتجميل في الرياض وشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات.. ومغردون يكشفون اسم العيادة !

http://almnatiq.net/?p=815682
المناطق_الرياض

أغلقت وزارة الصحة مركز طبي شهير، وألغت ترخيصه، بسبب وجود مخالفات جسيمة ووفاة امرأة عقب عملية جراحية للسمنة.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر تويتر: ”حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.. إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة”، مضيفة: “نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على٩٣٧”.

من جهته، أكد فيصل العبدالكريم، أحد الناشطين في مجال حماية المستهلك، أن اللجنة الطبية الشرعية بالصحة شطبت رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات وفاشنستات بعد تعرض كثير من الحالات لمضاعفات إثر عملياته“

وأوضح أن اللجنة الطبية الشرعية بالصحة شطبت رخصة الطبيب بعد تعرض كثير من الحالات لمضاعفات إثر عملياته”، متابعا: : “وافقت اليوم (الصحة) على إغلاق تحفظي لغرف عمليات بالعيادات لإجرائهم عمليات سمنة وبدانة وغير مرخص إجرائها في مراكز، وإحدى الحالات توفيت دماغياً..“.

وأضاف “العبد الكريم”، أن المركز مصنف ضمن ”مراكز جراحة اليوم الواحد“ التي تشمل إجراء عمليات طبية بسيطة لا تستلزم التنويم أو المتابعة، لكن المركز المذكور يجري عمليات جراحة السمنة التي تتطلب متابعة لحالة المريض ووجود عناية مركزة قد يحتاجها.

وكشف أن امرأة توفيت بعد إجراء عملية في المركز، وترقد أخرى في غيبوبة منذ فترة طويلة بعد إجراء عملية جراحية أيضاً، فيما قررت وزارة الصحة إلغاء ترخيص الطبيب من الهيئة الطبية الشرعية بالوزارة.

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