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المعارضة القطرية تكشف تنسيق تميم مع تل أبيب لافتتاح أول سفارة إسرائيلية بالدوحة أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه عقب الحديث من قِبل سياسيين إسرائيليين عن عمق العلاقات مع الحكومة، نظراً للتفاهم والتقارب فيما يخص الأوضاع في غزة، بين حكومة تميم بن حمد، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدأت اتصالات بين الحكومتين القطرية والإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة إسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة، لتعميق العلاقات أكثر، فضلاً عن حاجتهما للاتصالات عن قرب في الفترة المقبلة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية –وفقا لما نشرته صحيفة اليوم السابع على موقعها الإلكتروني اليوم-، إنه بعد هذه الاتصالات، ستكون قطر أول دولة في الخليج العربي، تفتتح سفارة إسرائيلية على أرضها، خاصة أنه زادت الزيارات بين الوفود الإسرائيلية والقطرية خلال الفترة الأخيرة، واستقبلت البلاد آخر وفد إسرائيلي طبي في نوفمبر الماضي، والذي ضم 9 أطباء.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار التطبيع القطري الإسرائيلي، واستضافة قطر للمسؤولين الإسرائيليين على أراضي الدوحة، بجانب استضافة المسئولين الإسرائيليين من بينهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على قناة الجزيرة القطرية.