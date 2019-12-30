 خلال حفل نساند توقيع إتفاقية “تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية” بين(سابك) و غرفة أبها  

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خلال حفل نساند تم توقيع إتفاقية “تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية” بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) و غرفة أبها حيث تهدف هذه الإتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين في دعم توظيف و تأهيل الكفاءات الوطنية بما يسهم في زيادة توطين الوظائف المحلية، حيث يقوم الطرفان على عقد ملتقيات توظيفية لتوفير فرص وظيفية في الشركات المتوسطة و الصغيرة، إلى جانب عقد ورش عمل تأهيلية لتهيئة المقبولين من الشباب و الشابات المتقدمين لتلك الملتقيات.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركة رائدة في مبادرات خدمة المجتمع ودعم تدريب وتمكين الشباب السعودي وتطوير مستوى وكفاءة الأيدي العاملة السعودية ورواد الأعمال، ولكون هذه المبادرة تُمثل جزءاً من برنامجها الوطني (نساند) الموجه لدعم شركات التصنيع المحلي المتوسطة والصغيرة الذي يعمل على الإسهام في زيادة المحتوى المحلي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الوطنية، لافتاً إلى أن “غرفة أبها“ جهة خدمية غير ربحية متخصصة في التدريب و التوظيف، كما تتمتع بخبرة طويلة ودراية مميزة في تقديم الدعم والتمكين والتنسيق والتوظيف والتدريب، وذلك بهدف تطوير الكفاءات الوطنية و توطين الوظائف في الشركات المحلية و زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويضيف تقوم الغرفة بترتيب واعداد واستضافة إقامة الملتقيات التوظيفية المتعددة، كما تتولى مهام القيام بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في سبيل إنجاح انعقاد هذه الملتقيات وورش العمل المختلفة، وذلك اسهاماً في دعم الشركات الوطنية من فئة المتوسطة والصغيرة والشريحة المستهدفة من المواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين سعياً في تأهيلهم وتوظيفهم لتحقيق ما يتوافق مع أهداف الغرفة و برنامج سابك الوطني نساند، الذي نعتبره “شريك التوظيف” .