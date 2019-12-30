احدث الأخبار

الجيش الليبي يستهدف “المرتزقة” لأول مرة في مصراتة
أبرز المواد
 “التويجري”: دعم المملكة أسهم في رفع معاناة اللاجئين والتخفيف من أزمات العالم
أبرز المواد
 المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوبها للزوار خلال الإجازة
أبرز المواد
 ضمن برامج الأمن الفكري .. الشؤون الإسلامية تنوه بوسائل التواصل وخطرها على الفرد والمجتمع
أبرز المواد
 “العمل”: نعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاع التنمية الاجتماعية لتطويره واستدامته
أبرز المواد
 مستشفى حفر الباطن المركزي ينجح في زراعة غضروف صناعي لمريضة
المنطقة الشرقية
 13 منطقة يغطيها برنامج دعم نقل الموظفات السعوديات في القطاع الخاص
أبرز المواد
  خلال حفل نساند توقيع إتفاقية “تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية” بين(سابك) و غرفة أبها  
أبرز المواد
 المعارضة القطرية تكشف تنسيق تميم مع تل أبيب لافتتاح أول سفارة إسرائيلية بالدوحة
أبرز المواد
 بيان من هيئة حقوق الإنسان بخصوص «إيقاف الخدمات»
أبرز المواد
 الخميس القادم.. موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 النفط يرتفع بفضل تفاؤل التجارة والأنظار على توترات الشرق الأوسط
أبرز المواد
الجيش الليبي يستهدف “المرتزقة” لأول مرة في مصراتة

الجيش الليبي يستهدف “المرتزقة” لأول مرة في مصراتة

أبرز المواد
“التويجري”: دعم المملكة أسهم في رفع معاناة اللاجئين والتخفيف من أزمات العالم

“التويجري”: دعم المملكة أسهم في رفع معاناة اللاجئين والتخفيف من أزمات العالم

أبرز المواد
المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوبها للزوار خلال الإجازة

المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوبها للزوار خلال الإجازة

أبرز المواد
ضمن برامج الأمن الفكري .. الشؤون الإسلامية تنوه بوسائل التواصل وخطرها على الفرد والمجتمع

ضمن برامج الأمن الفكري .. الشؤون الإسلامية تنوه بوسائل التواصل وخطرها على الفرد والمجتمع

أبرز المواد

“العمل”: نعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاع التنمية الاجتماعية لتطويره واستدامته

“العمل”: نعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاع التنمية الاجتماعية لتطويره واستدامته
http://almnatiq.net/?p=815707
المناطق - الرياض

برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عقدت الوزارة أمس الملتقى الأول للجان التنمية الاجتماعية، بحضور كل من نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية المهندس ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، و وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، وعدد من رؤساء لجان التنمية الاجتماعية ومسؤولي الوزارة.
وتناول الملتقى عرضًا قدمه وكيل الوزارة لتنمية المجتمع، تحدث خلاله عن واقع اللجان، متضمنًا نبذة وإحصاءات عنها، والدعم المقدم لها خلال العام 2018-2019، فيما استعرض مجموعة من رؤساء اللجان أعمال ومهام ونتائج اللجان، إضافة إلى مناقشة التحديات والحلول ومشاريع تطويرها.
بعد ذلك ألقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة رحب فيها برؤساء اللجان، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الالتقاء برؤساء لجان التنمية الاجتماعية لتعزيز التواصل والنهوض بالعمل الاجتماعي، مشددًا على أهمية دور لجان التنمية في تحقيق أهداف الرؤية، حيث أن أحد الأهداف الثلاثة لرؤية المملكة 2030 هي الوصول إلى “مجتمع حيوي”.
وبيّن أن الهدف من اللقاء الاطلاع على الأعمال المميزة والاستماع مباشرة من العاملين في الميدان للتحديات التي تواجههم والحلول من وجهة نظرهم، موضحًا أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أو التحديات التي تواجه القطاع لتطويره واستدامته وتحقيق الأهداف المنشودة”.
من جانبه قدم المهندس الغانمي في كلمته الشكر الوزير على حرصه للالتقاء برؤساء اللجان، مبينًا أنه جرى العمل على حصر وفرز التحديات والحلول، مشيرًا إلى أن هناك 15 تحديًا هي الأكثر تكرارًا، فيما تعمل اللجان على حلها ضمن مشروع شامل لتطوير اللجان، وحرصه خلال اللقاء على التنويع في اختيار اللجان المشاركة (حسب المنطقة – الفئة – حالة اللجنة – الاستدامة – وغيرها) للاستماع بشكل مباشر ومفصل من وجهات نظر مختلفة.
وأكد الغانمي على أن جميع ما يطرح في هذا اللقاء سيؤخذ بعين الاعتبار، لافتًا الانتباه إلى أهمية العمل الاجتماعي في رؤية المملكة 2030 ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، مستعرضًا مشروع تطوير لجان التنمية الاجتماعية.
مما يذكر أن عقد هذا الملتقى يأتي تعزيزًا للعمل التشاركي بين الوزارة ولجان التنمية الاجتماعية، وإيمانًا من مسؤوليتها بالدور الفاعل الذي تقدمه اللجان في خدمة المجتمع، ودعمًا لأعمال الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، وتقديم المساعدة للوصول لأهداف العمل الاجتماعي التنموي، والدعم لأنشطتها وبرامجها.

روابط ذات صلة

الجيش الليبي يستهدف “المرتزقة” لأول مرة في مصراتة

الجيش الليبي يستهدف “المرتزقة” لأول مرة في مصراتة
“التويجري”: دعم المملكة أسهم في رفع معاناة اللاجئين والتخفيف من أزمات العالم

“التويجري”: دعم المملكة أسهم في رفع معاناة اللاجئين والتخفيف من أزمات العالم
المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوبها للزوار خلال الإجازة

المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوبها للزوار خلال الإجازة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*