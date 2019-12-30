ضمن برامج الأمن الفكري .. الشؤون الإسلامية تنوه بوسائل التواصل وخطرها على الفرد والمجتمع

المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، 78 كلمة ضمن برنامج الأمن الفكري “مجتمع آمن”، خلال الفترة من 26 / 3 – 10/ 4 / 1441هـ، في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وتضمنت الكلمات التذكير بأهمية نعمة الأمن، وموقف المسلم من الفتن، والتوحيد والأمن، والإسلام منهج حياة، ووسائل التواصل الاجتماعي وخطرها على الفرد والمجتمع، وكلمة العلماء وأهل العلم، والتحذير من الجماعات المنحرفة والإرهابية، والأفكار الضالة.

ويأتـي ذلك في إطار ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من برامج فكرية، وأنشطة دعوية وتوعوية في مختلف مناطق المملكة؛ بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لمحاربة الفكر الضال، والجماعات المتطرفة، ونشر الوسطية والاعتدال، وتعزيز اللحمة الوطنية.