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ما علاقة الشاي الساخن بالسرطان؟

ما علاقة الشاي الساخن بالسرطان؟
http://almnatiq.net/?p=815718
المناطق - الرياض

يفضل العديد من الناس تناول الشاي الساخن، ولكنهم يجهلون الخطر الذي تخفيه هذه العادة، وأثرها على زيادة احتمال إصابتهم بسرطان المريء.

ودرس أطباء عادات الغذائية لنحو نصف مليون شخص تراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما، ولمدة 9 سنوات، اكتشفوا خلالها 1731 إصابة بسرطان المريء.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة Annals of Internal Medicine أن التدخين وتناول الشاي الحار من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

ووفقا لموقع «RT» توصل أطباء إلى أن الإصابة بسرطان المريء كانت أكثر بـ5 مرات بين الذين يتناولون المشروبات الحارة، وأن هذا المرض كان منتشرا بمقدار الضعف لدى محبي تناول الشاي الساخن مع التدخين.

ويرى معدو الدراسة أن المشروبات بدرجة حرارة فوق 65 مئوية تسبب حروقاً في الأعضاء الداخلية للجسم، ما يزيد بدوره من خطر الإصابة.

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