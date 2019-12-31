تعرف على موقع يقصده زوار المدينة المنورة

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المناطق - الرياض

يحرص زوار المدينة المنورة من المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة والزائرين من داخل المملكة، خلال تواجدهم في طيبة، عقب الصلاة في المسجد النبوي، بزيارة العديد من الأماكن والآثار الإسلامية والتاريخية منها جبل الرماة المعروف أيضا “بجبل عينين”.

وبحسب وكالة “واس”، سمي الجبل الذي شهد “غزوة أحد” في السنة الثالثة للهجرة النبوية الشريفة، بجبل الرماة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يتمركزوا فيه قبيل الغزوة وكان عددهم خمسين رجلاً.

ويقع شمال جبل الرماة مقبرة شهداء أحد، وعددهم 70 شهيداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه.

كما يبعد الجبل عن المسجد النبوي الشريف مقدار خمسة كيلومترات، فيما يبعد عن جبل أحد في أقرب نقطة بمقدار 400 متر في حين يبعد عن أقصى نقطة من شعب أحد بمقدار 800 متر ويحتل هذا الجبل القسم الجنوبي لجبل أحد.

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