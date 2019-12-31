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رحلات جديدة متعددة الخيارات لقطار الحرمين السريع

رحلات جديدة متعددة الخيارات لقطار الحرمين السريع
http://almnatiq.net/?p=815722
المناطق - الرياض

كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عن جدول رحلاتها الجديد المتعدد الخيارات، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي، رافعة من سقف عدد الرحلات اليومية إلى 16 رحلة.

وبينت الإدارة، في تقرير أن جدول الرحلات الجديد لقطار الحرمين السريع سيبدأ العمل به اعتباراً من الجمعة المقبل وحتى 19 من نفس الشهر، مشيرة إلى أن الرحلات الجديدة تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً دون توقف طوال أيام الأسبوع، ما بين محطة قطار مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، مروراً بمحطات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

يُذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع يتيح للمسافرين حجز تذاكرهم عبر مختلف المحطات من خلال موقعه الإلكتروني، والذي يوفر عدة طرق لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة “سداد” المتاحة في الموقع.

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