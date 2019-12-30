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بلدية محافظة الخفجي: زيارة عدد 162 منشأه صحية وإغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية.

بلدية محافظة الخفجي: زيارة عدد 162 منشأه صحية وإغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية.
http://almnatiq.net/?p=815763
الدمام - المناطق

نفذت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة صحة البيئة عدة حملات رقابية على المنشأت الصحية والتجارية وذلك بهدف التأكد من سلامة الأغذية والنظافة الشخصية للعمالة وحصولهم على الشهادات الصحية وضمان تقديم الوجبات الغذائية الصحية وعدم عرض مواد غذائية تالفة أو منتهية الصلاحية ومدي إلتزام هذه الأنشطة بالإشتراطات الصحية والأنظمة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية نفذت خلال شهر ربيع الآخر عدت حملات مكثفة على المنشأت الصحية كالمطاعم والمخابز والحلويات والمغاسل حيث تم زيارة 126 منشأه صحية للتأكد من سلامة الأغذية والنظافة الشخصية ومصادرة مواد غذائية تألفة ومنتهية الصلاحية بوزن 279 كجم من المواد الغذائية المتنوعة وتحرير إشعارات مخالفة بعدد 24 إشعارات لمخالفة للاشتراطات الصحية والتجهيزات الفنية كما تم إغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية ومخالفة أنظمة الصحة العامة.

وأشار المهندس ” الحميداني” إلى أن الحملة التي تم تنفيذها تهدف إلى التأكد من سلامة صلاحية المواد الغذائية من التلف والفساد والحرص على طرق التخزين السليمة وحصول العاملين على شهادات الصحية التي تؤكد خلوهم من الأمراض لحماية المستهلك ومدي تقيدهم بالزي الرسمي الموحد.

ودعى رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس/ محمد بن حزام الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات الخاصة بالمنشأت التجارية والصحية من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية .

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