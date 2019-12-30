احدث الأخبار

بعد ضربة واشنطن.. الحلبوسي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف
أبرز المواد
 “النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ
أبرز المواد
 اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني
أبرز المواد
 بلدية محافظة الخفجي: زيارة عدد 162 منشأه صحية وإغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية.
المنطقة الشرقية
 وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي وضم الدارسين على حسابهم الخاص إليه
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين
أبرز المواد
 ملتقى سعودي لـ “المواطنة العالمية” لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة
أبرز المواد
 “ساما”: 155 ألف قرض عقاري بقيمة 69 مليار ريال خلال 11 شهر
أبرز المواد
 الجيش الليبي يستهدف “المرتزقة” لأول مرة في مصراتة
أبرز المواد
 “التويجري”: دعم المملكة أسهم في رفع معاناة اللاجئين والتخفيف من أزمات العالم
أبرز المواد
 المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوبها للزوار خلال الإجازة
أبرز المواد
 ضمن برامج الأمن الفكري .. الشؤون الإسلامية تنوه بوسائل التواصل وخطرها على الفرد والمجتمع
أبرز المواد
بعد ضربة واشنطن.. الحلبوسي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف

بعد ضربة واشنطن.. الحلبوسي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف

أبرز المواد
“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ

“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ

أبرز المواد
اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني

اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني

أبرز المواد
بلدية محافظة الخفجي: زيارة عدد 162 منشأه صحية وإغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية.

بلدية محافظة الخفجي: زيارة عدد 162 منشأه صحية وإغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية.

المنطقة الشرقية

بعد ضربة واشنطن.. الحلبوسي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف

بعد ضربة واشنطن.. الحلبوسي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف
http://almnatiq.net/?p=815768
المناطق - وكالات

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف في العراق، وذلك بعد ساعات من استهداف أميركي لمواقع تابعة لميليشيات حزب الله المدعومة من إيران في العراق، نتج عنها مقتل 25 وإصابة نحو 50 آخرين.

الحلبوسي دعا جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد لأي سبب.

كما دعا رئيس مجلس النواب العراقي لأن تكون جميع القوات في العراق تحت إمرة القوات المسلحة.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية، عادل عبدالمهدي، وجَّه بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، وذلك بعد استهداف الطيران الأميركي لمقرين لميليشيات حزب الله العراقي في الأنبار.

وقال عبدالمهدي إنه أبلغ وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، رفضه الشديد لقصف مقار تابعة للحشد الشعبي في العراق، فيما اعتبر المرجع الشيعي، عمار الحكيم، أن القصف الأميركي انتهاكاً سافراً للسيادة، وطالب الحكومة بموقف حازم.

كما حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عبر تغريدة له على موقع “تويتر”، الاثنين، من مخاطر تأجيج الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك مخاطر زجَّ العراق في هذه الحرب، محذراً من أن أي طرف سيحاول زجّ العراق بالحرب سيكون عدواً للشعب.

روابط ذات صلة

“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ

“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ
اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني

اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني
وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي وضم الدارسين على حسابهم الخاص إليه

وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي وضم الدارسين على حسابهم الخاص إليه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*