احدث الأخبار

“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ
أبرز المواد
 اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني
أبرز المواد
 بلدية محافظة الخفجي: زيارة عدد 162 منشأه صحية وإغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية.
المنطقة الشرقية
 وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي وضم الدارسين على حسابهم الخاص إليه
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين
أبرز المواد
 ملتقى سعودي لـ “المواطنة العالمية” لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة
أبرز المواد
 “ساما”: 155 ألف قرض عقاري بقيمة 69 مليار ريال خلال 11 شهر
أبرز المواد
 الجيش الليبي يستهدف “المرتزقة” لأول مرة في مصراتة
أبرز المواد
 “التويجري”: دعم المملكة أسهم في رفع معاناة اللاجئين والتخفيف من أزمات العالم
أبرز المواد
 المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوبها للزوار خلال الإجازة
أبرز المواد
 ضمن برامج الأمن الفكري .. الشؤون الإسلامية تنوه بوسائل التواصل وخطرها على الفرد والمجتمع
أبرز المواد
 “العمل”: نعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاع التنمية الاجتماعية لتطويره واستدامته
أبرز المواد
“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ

“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ

أبرز المواد
اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني

اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني

أبرز المواد
بلدية محافظة الخفجي: زيارة عدد 162 منشأه صحية وإغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية.

بلدية محافظة الخفجي: زيارة عدد 162 منشأه صحية وإغلاق 10 منشأت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية.

المنطقة الشرقية
وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي وضم الدارسين على حسابهم الخاص إليه

وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي وضم الدارسين على حسابهم الخاص إليه

أبرز المواد

“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ

“النيابة” كفت يده عن العمل و أحالته للقضاء.. 10 تهم تلاحق وكيل وزارة أبرزها الخيانة واستغلال النفوذ
http://almnatiq.net/?p=815769
المناطق - الرياض

استكملت النيابة العامة ملف التحقيق في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي مع وكيل وزارة، ومجموعة من المتهمين، بينهم موظفون ورجال أعمال.

وأوضحت مصادر وفقا لـ «عكاظ» أن النيابة العامة حررت 10 تهم ضد وكيل الوزارة المتهم، أبرزها خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، واستغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال، وقبوله رشاوى وأعطيات، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية.

ونقلت المصادر أن النائب العام أصدر أمرا بكف يد وكيل الوزارة (المتهم) عن عمله استنادا للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين، وإدراجه على قائمة المنع من السفر، قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا لاحقا بالقبض عليه مع متهمين آخرين، وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم للقضاء.

التهم ضد وكيل الوزارة

خيانة الأمانة وتسريب برقيات في مجال عمله

التغرير بابنه واستغلاله في جريمة غسل أموال

قبول رشاوى وأعطيات والتربح من خلال منصبه

إخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة في حساباته

قانوني: استغلال النفوذ أبرز جرائم الفساد

وأكد المحامي حكم الحكمي أن أبرز جرائم الفساد الإداري التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها هي جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، وسوء الاستعمال الإداري، أما أبرز جرائم الفساد المالي فتتمثل في جريمة الرشوة، واختلاس المال العام، وتبديده، والتفريط في المال العام. وتحكم تلك الجرائم عقوبات منصوص عليها نظاما تتضمن عادة السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات طبقا لتصنيف الجريمة وظروفها.

روابط ذات صلة

اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني

اتفاقية لتمكين منسوبي “التجارة” و “البلديات” من التملك السكني
وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي وضم الدارسين على حسابهم الخاص إليه

وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي وضم الدارسين على حسابهم الخاص إليه
خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*