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أمير منطقة جازان يستقبل محافظ ورئيس مجلس نادي الأمجاد بصبيا

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أمير منطقة جازان يستقبل محافظ ورئيس مجلس نادي الأمجاد بصبيا

أمير منطقة جازان يستقبل محافظ ورئيس مجلس نادي الأمجاد بصبيا
http://almnatiq.net/?p=815778
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ورئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد الرياضي بمحافظة صبيا علي بن ابراهيم صليلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وفريق فئة الناشئين بالنادي لتحقيقهم عدداً من المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة والمملكة.

ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بمحافظ صبيا ورئيس ومنسوبي نادي الأمجاد , مقدماً لهم التهنئة بما حققوه من نتائج متميزة في بطولات المملكة في الموسوم الرياضي الحالي ، مؤكداً سموه أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها معبرًا عن اعتزازه وتقديره بما تحقق من إنجازات  , مشيدًا بما يزخر به النادي وبقية أندية المنطقة من لاعبين يعدون رافدا مهما للمنتخبات السعودية بمختلف الفئات والمراحل.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن برامج وأنشطة النادي والنتائج التي تم تحقيقها في الفتره الماضية ومنها تحقيق المركز الثاني بالفريق الاول والتأهل للصعود كأس المنطقة ، وتحقيق كل من فئة الشباب كأس المنطقة وفئة الناشئين كأس المنطقه للبراعم تحت 15 عاما، مثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين التي أثمرت مثل هذه النتائج والإنجازات.

من جانبه عبر محافظ صبيا ورئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد ، عن سعادتهم وزملائهم من منسوبي النادي بلقاء سمو أمير المنطقة , وما استمعوا إليه من توجيهات , منوهاً بما يجده النادي وغيره من أندية المنطقة من دعم ومساندة من سموه الكريم , وسمو نائبه , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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